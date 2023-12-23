«Сложно ли мне? Конечно». Домнина — об изменениях в жизни после болезни Костомарова

Российская фигуристка Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, перенёсшего в этом году ампутацию конечностей вследствие болезни, рассказала, как изменилась жизнь их семьи после болезни спортсмена.

«Сложно ли мне? Конечно. Я не буду говорить, что нет, что это ерунда. Жизнь изменилась кардинально. Потребовалось время, чтобы это осознать. Я была в такой ситуации, когда видела малейшие шевеления. Понятно, что в конце дня было сложно, но я видела прогресс, шаг за шагом.

Роману пока это сложно понять и принять. Мы как близкие счастливы и рады, что он с нами. Это не передать словами, как ему сложно в жизни и быту, но надо жить и идти дальше», — приводит слова Домниной Первый канал.