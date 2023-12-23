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Костомаров: мы с Домниной прошли этот этап, когда 24/7 можем уставать друг от друга

Костомаров: мы с Домниной прошли этот этап, когда 24/7 можем уставать друг от друга
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Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, рассказал, устаёт ли он от постоянного нахождения рядом с женой, бронзовым призёром Олимпиады в фигурном катании Оксаной Домниной, и детьми после своей болезни и ампутации стоп и кистей.

«Могут быть скандалы из-за нахождения рядом 24/7? Мне сейчас невыгодно скандалить. Мы прошли этот этап, когда 24/7 можем уставать друг от друга, смотреть на сторону. Мы это прошли, в этом и заключаются крепкие и сильные отношения друг к другу, которые называются любовь.

Нам бы ещё почаще оставаться наедине (смеётся). А то дети, дети… (смеётся). Я про то, что нам бы ещё часок выделили отдельно, чтобы 25/7», — приводит слова Костомарова Первый канал.

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