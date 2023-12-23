Судья поставил Валиевой 9,75 за композицию в произвольной программе на ЧР в обход правил

Один из судей чемпионата России по фигурному катанию — 2024, завершившегося в Челябинске сегодня, 23 декабря, поставил фигуристке Камиле Валиевой, олимпийской чемпионке 2022 года в командном турнире, баллы за композицию в произвольной программе выше, чем это разрешает регламент.

Судья Святослав Бабенко поставил спортсменке за композицию 9,75 балла. При этом, согласно правилам, он не мог вынести такого решения: в произвольной программе Валиева упала с прыжка, что считается серьёзной ошибкой, при которой балл не может быть выше 9,50.

Напомним, Камила Валиева стала третьей на чемпионате России, уступив победительнице Аделии Петросян и ставшей второй Софье Муравьёвой.

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