Незабываемый номер Ксении Синицыной в образе мамы Дяди Фёдора из «Простоквашино»

Российская фигуристка Ксения Синицына представила показательное выступление под песню «Кабы не было зимы» из мультфильма «Простоквашино».

Ксения Синицына перевоплотилась в маму Дяди Фёдора из Простоквашино. В белоснежных платье-свитере, огромной ушанке и унтах она вытащила на лёд лыжи, а затем начала танцевать под «Кабы не было зимы». Номер пролетел за одно мгновение, кто-то из зрителей поймал брошенный Ксюшей снежок.

Напомним, 19-летняя фигуристка заняла четвёртое место на чемпионате России — 2024. По сумме двух программ на турнире спортсменка получила от судей 223,81 балла.