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Российский фигурист Александр Энберт оценил уровень чемпионата России по фигурному катанию

Энберт: чемпионат России по фигурному катанию — сильнейшее национальное первенство в мире
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Серебряный призер Олимпийских игр – 2018 в команде российский фигурист Александр Энберт оценил уровень чемпионата России по фигурному катанию и сравнил его с западными соревнованиями.

«В фигурном катании много значимых турниров, большое внимание публики и хорошие призовые. Остаётся ли уровень чемпионата России по-прежнему высоким? Конечно. Я думаю, что это по-прежнему самое сильное национальное первенство в мире. Сложно представить, что где-то в Канаде, в Америке, в Японии во всех видах разворачивалась бы такая борьба», – сказал Энберт в интервью Metaratings.

Ранее, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала самый популярный вид спорта в России.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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