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Александра Трусова стала «Королевой фигурки» по версии читателей «Чемпионата»

Александра Трусова стала «Королевой фигурки» по версии читателей «Чемпионата»
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Подведены итоги премии «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» «Король и Королева фигурки».

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова выиграла финальное голосование, опередив Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Евгению Медведеву.

Голоса распределились следующим образом:
• Александра Трусова – 44,3% (7001 голос);
• Камила Валиева – 26,1 (4119 голосов);
• Анна Щербакова – 18% (2837 голосов);
• Евгения Медведева – 11,7% (1842 голоса).

Голосование шло в течение месяца. Сперва кандидатки преодолели групповой этап, затем — два полуфинала. Изначально в опросе присутствовали 24 фигуристки.

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