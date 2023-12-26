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Бронзовые призёры ЧР Хавронина и Нарижный: цель на карьеру? Быть самыми лучшими

Бронзовые призёры ЧР Хавронина и Нарижный: цель на карьеру? Быть самыми лучшими
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Бронзовые призёры чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, выступающие в танцах на льду, озвучили свои цели на карьеру.

«Быть самыми лучшими», — сказал Нарижный в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

«Я не люблю говорить о глобальных целях, это личное. Хочется добиться всех целей, которые у нас в голове. Хочется, чтоб нас запомнили, чтоб люди, как мы сейчас в интервью про Гийома и Габриэллу, вспоминали про нас, говорили, что было классно, что у нас свой стиль», — добавила Хавронина.

Напомним, Хавронина и Нарижный стали третьими на чемпионате России с результатом 198,90 балла. Второе место у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина (204,90), победу одержали Александра Степанова и Иван Букин, набравшие 217,72 балла.

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