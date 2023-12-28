Мишина: образ мечты — «Пираты Карибского моря». Но не думаю, что мне дадут их прокатать

Российская фигуристка Анастасия Мишина, ставшая чемпионкой России в парном катании в дуэте с Александром Галлямовым, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказала, какой образ она мечтает продемонстрировать на льду.

— А есть ли литературные образы, которые ты бы хотела воплотить на льду?

— Меня привлекают образы отрицательных героев. Мне всегда было интересно попробовать на льду каких-нибудь пиратов, разбойников. Но мои идеи пока не разделяют (улыбается).

— А в целом, есть ли у тебя образ мечты, который ты обязательно когда-нибудь хочешь воплотить?

— Для меня это «Пираты Карибского моря». Но я не думаю, что в карьере мне когда-нибудь дадут их прокатать. Может быть, когда-нибудь в шоу…