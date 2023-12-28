Мишина: в одиночном катании у меня прыжков не было. Сейчас моя техника — сборная солянка

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном соревновании Анастасия Мишина, выигравшая чемпионат России в соревновании спортивных пар в дуэте с Александром Галлямовым, рассказала, как изменилась её техника после перехода из одиночного катания в парное, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

— Получается, прыжки были нестабильные?

— У меня прыжков не было — только двойные. Я даже двойной аксель не прыгала.

— А как удалось их обрести в парном катании?

— Первый год, или даже больше, я занималась и в одиночном, и в парном катании. С Еленой Александровной занималась прыжками, потом с Кириллом Анатольевичем Давыденко, также помогали мои парные тренеры, партнёры. Моя техника прыжков — это сборная солянка, от всех по чуть-чуть, поэтому она, наверное, немножко отличается от идеальной техники.