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Мишина: читаю романы, потому что после тяжёлого дня не хочется разбираться в детективах

Мишина: читаю романы, потому что после тяжёлого дня не хочется разбираться в детективах
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном соревновании, чемпионка России, Европы и мира в паре с Александром Галлямовым фигуристка Анастасия Мишина рассказала о своих жанровых предпочтениях в художественной литературе.

«Не могу сказать, что у меня есть какой-то любимый жанр. Больше я читаю романы, просто потому, что это более лёгкая литература, а после тяжёлого дня не хочется разбираться в каких-то головоломках, как в детективах, поэтому больше всего я читаю романы. Но, когда мне дарят книги, я всегда их читаю, потому что это мнение близкого мне человека о том, что мне могло бы понравиться», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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