Фигуристка Анастасия Мишина назвала любимую книгу и любимого писателя

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, назвала своего любимого литературного автора.

«Сейчас сложно сказать. В какой-то момент это был Михаил Булгаков. Многие не понимают его литературу, но я у него находила что-то близкое к своим мыслям», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Также фигуристка рассказала о своей любимой книге.

«Одна из моих любимых книг, она достаточно детская — это «Маленький принц». Мне её читали с детства, и каждый раз, когда я её перечитывала, я находила что-то новое. В детстве это была просто сказка, потом я поняла, что это более глубокая история, и там есть очень-очень глубокие мысли. Папа говорит, что когда я прочитаю эту книгу в 40 лет, то увижу намного больше», — добавила спортсменка.