Фигуристка Анастасия Мишина назвала страну, которую хотела бы посетить

Российская фигуристка Анастасия Мишина рассказала о своих путешествиях в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

— Ты достаточно много путешествуешь. Расскажи о своих любимых уголках мира.

— В России я выделила для себя Калининград. Я очень хотела туда поехать, друзья говорили, что город привели в порядок, много что перестроили, отреставрировали и город заблестел. Я не видела его раньше, но по фотографиям он действительно очень сильно изменился, достаточно много туристов появилось. Если говорить про мир, то меня Италия трогает всегда. Своей теплотой, приёмом. Незнакомые люди улыбаются, жестикулируют очень активно. Мне это близко, поднимает настроение. Все улыбаются.

— Есть ли страна, которую ты мечтаешь посетить?

— Для меня это Бразилия. Я бы хотела попасть на карнавал. По телевизору часто показывают эти яркие краски, костюмы, праздник. Хочется это прочувствовать.