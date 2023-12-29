«Она потушила об меня сигарету!» Медведева рассказала о необычном визите к врачу

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева в новом выпуске шоу Sport24 «Есть история» на YouTube-канале «Фигурка» поделилась самым нелепым эпизодом, случившимся с ней в уходящем 2023 году.

«Самая нелепая история уходящего года? Сочи, на гастролях у Авербуха у меня очень сильно заболела спина. До такого состояния, что я вот вставала с кровати и единственный звук, который я издавала, был: «Ааа!» Вот так у меня болела спина! Я уже не знала, что делать. Я не то что кататься, я из кровати еле вставала. Мне было очень сильно плохо. Мне посоветовали врача: «Сгоняй на иглоукалывание». Я такая: «Да, пожалуйста, прямо сейчас запишусь и поеду».

Вызываю такси, приезжаю, а там не то что клиника, а старая детская поликлиника, только в разы меньше. Окна с железной решёткой, а изнутри вырезаны и наклеены снежинки. Летом! Видимо, их никто не снимал. Я туда захожу, говорю: «Здравствуйте! Я записалась». Они такие: «Да? Ну ладно, вы проходите, садитесь, сейчас врач подойдёт». Записи нет, говорят.

Заходит в кабинет маленькая тётка лет за 70. Она реально очень маленькая, азиатской внешности, с огромным чёрным начёсом. Говорит мне: «Ложись». Кладёт меня, по позвоночнику: «Смотри, у тебя тут хребет торчит, за компьютером сидите, спортом вообще не занимаетесь!» Я говорю: «Никогда в жизни не занималась». Она отвечает: «Видно, вон какой горб! Сейчас мы всё исправим! Я училась в Китае, Корее. Я работаю по авторской методике, которой владею только я». Я думаю: «Капец, до свидания».

Раз иголочка, два, три. Потом она такая: «Я сейчас сделаю кое-что, нужно будет потерпеть восемь секунд, и сразу же отпустит». Я думаю: «Ладно, давайте, хуже точно не будет». И она такая: «Ну, с богом». Я лежу, на спине иголки, шевелиться мне нельзя, ничего не могу сделать. Проходит три секунды – ничего не происходит, пять секунд – ничего не происходит. Шесть секунд – мне как начинает жечь. Потом я понимаю, что пахнет палёным. А мне больно пипец. Я говорю: «А что вы там делаете?» Она такая: «Прикуривание делаю!» Она потушила об меня сигарету. Я выскакиваю оттуда, говорю: «Нахрен всё снимайте с меня». Она кричала, что я пожалею, что ушла. Спрашиваю, сколько с меня. Они такие: «10 тысяч». Я им: «15 на, и больше никого не принимайте».

Я выбегаю, открываю камеру, смотрю, что у меня сзади, а там огромное чёрное пятно. Не то что ожог, а чёрная дырка. Вызываю такси и понимаю, что меня реально отпустило», — рассказала фигуристка.