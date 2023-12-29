«Крылова сначала ставила другую программу». Морошкин — о постановках Мишиной и Галлямова

Хореограф спортивного клуба Тамары Москвиной Николай Морошкин, работающий с чемпионами России по фигурному катанию среди спортивных пар Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, раскрыл детали подготовки программ спортсменов.

«Ирина Жук ставила ребятам произвольную программу в прошлом году, и в этом году они продолжили сотрудничество, которое определённо является успешным. Что касается короткой программы – Анжелика Крылова изначально ставила другую программу, но Тамара Николаевна приняла решение, что надо поменять музыку, и мы уже своими силами работали. Я переделал связующие шаги, дорожку шагов и музыку к короткой программе «Ода к радости».

Также была приглашена Ксения Михеева для настраивания современной хореографии. Наше сотрудничество с Ксенией началось с «Болеро» Петра Гуменника. В работе с Настей и Сашей она тоже принимала участие», — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.