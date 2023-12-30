Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова: на новогодних праздниках буду сидеть дома и смотреть фильмы

Тарасова: на новогодних праздниках буду сидеть дома и смотреть фильмы
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как проведёт новогодние праздники.

«На новогодних праздниках я буду смотреть телевизор. Мне интересны все фильмы, которые будут показывать. Буду сидеть дома и смотреть», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Тарасова работала комментатором на чемпионате России — 2024, который прошёл в Челябинске. У женщин соревнования выиграла ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, у мужчин титул защитил воспитанник Алексея Мишина Евгений Семененко. В парном катании лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.

Материалы по теме
Безызбежно выбираем цитату года в фигурном катании!
Рейтинг
Безызбежно выбираем цитату года в фигурном катании!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android