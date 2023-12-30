Тарасова: на новогодних праздниках буду сидеть дома и смотреть фильмы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как проведёт новогодние праздники.

«На новогодних праздниках я буду смотреть телевизор. Мне интересны все фильмы, которые будут показывать. Буду сидеть дома и смотреть», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Тарасова работала комментатором на чемпионате России — 2024, который прошёл в Челябинске. У женщин соревнования выиграла ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, у мужчин титул защитил воспитанник Алексея Мишина Евгений Семененко. В парном катании лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.