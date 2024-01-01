Этери Тутберидзе выложила фото с дочерью и её партнёром, которые тренируются в США

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась фотографией с дочерью Дианой Дэвис и её партнёром Глебом Смолкиным, которые тренируются в США.

Фото: Личный архив Этери Тутберидзе

«Счастье – это ваша семья», – написала Этери Тутберидзе в своих социальных сетях.

Напомним, Глеб Смолкин является сыном известного актёра театра и кино Бориса Смолкина. После первого успешного сезона Диана и Глеб перебрались в США для работы под руководством Игоря Шпильбанда.

Отметим, что Диана – единственная дочь Этери Тутберидзе. Имя отца дочери всегда оставалось в тайне, единственное что известно, так это то, что он – американец.

Дэвис и Смолкин включены в число участников чемпионата Европы, который пройдёт в Каунасе (Литва) с 8 по 14 января 2024 года. Российские фигуристы не примут участия в чемпионате Европы. В марте 2022 года ISU отстранил российских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.