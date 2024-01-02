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Тарасова — о совместном комментарии с Рудковской: с непрофессионалами я не готова работать

Тарасова — о совместном комментарии с Рудковской: с непрофессионалами я не готова работать
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на желание телеведущей Яны Рудковской прокомментировать с ней какие-либо соревнования. Тарасова заявила, что не готова работать с непрофессионалами.

«Она что, комментатор? Она разве комментировала фигурное катание, разбирается в нём, педагог или тренер? Если ей нравится, как я комментирую, пусть слушает. Но я с ней работать не готова. С непрофессионалами я не готова работать», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Ранее ведущий подкаста «Чемпионата» «Ход коньком», комментатор фигурного катания Андрей Журанков положительно отозвался о Тарасовой, комментировавшей чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске.

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