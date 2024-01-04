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Железняков: уровень женского катания на чемпионатах мира и Европы рядом не стоял с Россией

Железняков: уровень женского катания на чемпионатах мира и Европы рядом не стоял с Россией
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Хореограф Алексей Железняков высказался об уровне женского одиночного катания на чемпионате России и мировых турнирах.

«Уровень чемпионата России высокий. Вы посмотрите, какие классные девочки! Какое новое поколение встаёт на место девчонок, которые добились высочайших результатов. Я считаю, что уровень высочайший. Если сравнить с чемпионатом мира и Европы, посмотрите, что там в женском одиночном катании. Разве это сравнимый с Россией уровень? Рядом даже не стоял», — приводит слова Железнякова Metaratings.

Напомним, победительницей минувшего чемпионата России в женском одиночном катании стала фигуристка Аделия Петросян. Второй на этих соревнованиях стала Софья Муравьёва, а бронзовую медаль завоевала Камила Валиева. Российские фигуристы отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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