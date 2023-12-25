Аделия Петросян опубликовала пост в честь победы на чемпионате России

16-летняя российская фигуристка Аделия Петросян опубликовала в социальных сетях пост в честь победы на чемпионате России – 2024 в Челябинске.

«Благодарю мой тренерский штаб прежде всего за то, что научили меня работать, и даже когда не удаётся выложиться на тренировке на 100%, я понимаю, как должно быть, к чему нужно стремиться.

Я хочу поблагодарить сегодня моих первых тренеров, Ирину Борисовну Страхову и Алексея Шемета, за годы работы со мной, а также всех специалистов, которые с детства помогали мне в Москвиче и почему-то уже тогда в меня верили.

Фото: из личного архива Аделии Петросян

Фото: из личного архива Аделии Петросян

Спасибо организаторам чемпионата России за отлично проведённые соревнования и зрителям Челябинска за энергию, доброту и горячую поддержку каждого спортсмена.

Хочется пожелать всем, чтобы сбывались мечты и на всё хватало сил и здоровья. С наступающим Новым годом», — написала Петросян.