Каток в «Лужниках» представил программу на январские праздники

Каток «Мечтатели» в «Лужниках» подготовил насыщенную программу для посетителей на Рождество и старый Новый год.

В Рождество, 7 января, на сеансе в 13:00 пройдут мастер-класс для любителей фигурного катания и детская программа «Урок хоккея с КХЛ», где тренеры в игровой форме научат участников азам катания на коньках, технике владения клюшкой и другим необходимым навыкам. Также на этом сеансе гостей катка будет развлекать маскот «Чемпионата» тигр Чемп.

На дневном же сеансе, который начнётся в 16:30, гостей катка ждёт большой концерт популярных артистов. На специальной сцене, построенной на льду, выступят ST, LAPINA, Фариза Дзгоева, Антон Токарев, MARGO, Тестостерович, Lyudmi, БАКС (Руслан Тагиев), Ирина Йовович, 5УТРА, ELNAYA и другие.

14 января, когда отмечается Старый Новый год, на сеансе в 13:00 мастер-класс по фигурному катанию проведёт артистка и фигуристка Анна Семенович. Она поделится секретами мастерства фигурного катания и подскажет, как правильно выполнять базовые элементы.

Расписание сеансов и билеты доступны по ссылке.