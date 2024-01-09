Галлямов: думаю отпустить бакенбарды, как у Александра Сергеевича Пушкина

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, высказался о предстоящем чемпионате России по прыжкам, который состоится в Москве 19-21 января. По словам фигуриста, важно поддержать значимость этих соревнований и повысить их ценность в глазах зрителя.

«Любой формат можно правильно подать, если делать это с учётом интересов аудитории, почему бы к каждому турниру не подходить как к шоу? Например, в этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, почему бы не сыграть на этой значимой для нас всех фигуре? Или Татьянин день — важная дата для всех студентов, классно ведь можно бы сделать? Я вообще думаю отпустить бакенбарды, как у Александра Сергеевича, с моей причёской может удачно смотреться», — цитирует Галлямова ТАСС.

Напомним, вместе с Анастасией Мишиной Галлямов является олимпийским чемпионом 2022 года в командном соревновании, чемпионом мира и Европы, а также двукратным чемпионом России.