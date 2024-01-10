Латвийский фигурист Васильев: МОК поспешил с допуском россиян, но это необходимо сделать

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2022 года в Таллине (Эстония), латвийский фигурист Денис Васильев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, назвав его поспешным, но признав необходимость такого решения в будущем.

«На мой взгляд, сейчас неподходящее время, и это поспешное решение. СВО (формулировка изменена в связи с требованиями законодательства РФ) всё еще продолжается, к тому же в российском фигурном катании не завершился допинговый скандал. Лично я не могу от всей души сказать: всё хорошо, давайте снова кататься вместе. Однако считаю, что необходимо будет допустить россиян, когда политическая ситуация нормализуется. Я согласен с этой идеей, но совершенно не согласен с выбранным временем. Пока им не нужно возвращаться, но со временем придется им разрешить это сделать.

Стоит ли дать россиянам возможность выступать под нейтральным флагом? Никакой нейтральной страны не существует. Я бы понял, если бы этих спортсменов выслали из своей страны или они пострадали бы от неё, но нет. Если под нейтральным флагом выступает одна страна, то перестаньте притворяться и верните ей ее флаг», — цитирует Васильева Jauns.

Напомним, 8 декабря 2023 года МОК принял решение о допуске спортсменов из России и Беларуси к Играм в статусе нейтральных атлетов.