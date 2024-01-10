Чемпионат Европы по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько КП, где смотреть

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Сегодня, 10 января, в Каунасе (Литва) стартует чемпионат Европы — 2024 по фигурному катанию. Первыми с короткой программой на соревнованиях выступят спортивные пары. Начало прокатов коротких программ — в 14:00 мск.

Действующими чемпионами Европы в парном катании являются итальянские фигуристы Сара Конти и Никколо Мачи. Пара также выступит на новом первенстве Европы. Помимо них на турнире будут соревноваться Анастасия Метёлкина – Лука Берулава (Грузия), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Камилла Ковалёв – Павел Ковалёв (Франция) и другие пары.

Чемпионат Европы — 2024 по фигурному катанию завершится 13 января.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.