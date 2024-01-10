Видео выступления грузинской пары, занявшей первое место в короткой программе на ЧЕ-2024

Сегодня, 10 января, в рамках чемпионата Европы – 2024 по фигурному катанию, проходящего в Каунасе (Литва), состоялись выступления спортивных пар с короткой программой. Заняла первое место в нём пара представителей Грузии — Анастасия Метёлкина и Лука Берулава с результатом 71.30.

Второй стала пара Никиты Володина и Минервы Хазе из Германии — 69.63. Замкнули тройку лидеров итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе — 67.05.

Завтра, 11 января, спортивные пары покажут свою произвольную программу.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео короткой программы Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы на чемпионате Европы – 2024 в Каунасе (Литва).

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.