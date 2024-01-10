Короткая программа Адама Сяо Хим Фа, идущего первым среди мужчин на ЧЕ-2024

В Каунасе (Литва) завершилась короткая программа среди мужчин в рамках чемпионата Европы – 2024. Первое место занял действующий обладатель титула чемпиона Европы, представитель Франции Адам Сяо Хим Фа с результатом 94,3 балла.

Второе место занял бронзовый призёр чемпионата Европы Лукас Бричги из Швейцарии — 91,17 балла. Замыкает тройку лидеров двукратный бронзовый призёр серии ISU Challenger, представитель Эстонии Александр Селевко — 90,05.

В пятницу, 12 января, спортсмены покажут свою произвольную программу

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео короткой программы Адама Сяо Хим Фа на чемпионате Европы – 2024 в Каунасе (Литва).

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.