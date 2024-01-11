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Чемпионат Европы — 2024, спортивные пары: во сколько начнётся, где смотреть

Чемпионат Европы — 2024, спортивные пары: во сколько начнётся, где смотреть
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Сегодня, 11 января, в Каунасе (Литва) спортивные пары покажут произвольную программу в рамках чемпионата Европы — 2024 по фигурному катанию. Соревнования начнутся в 20:00 мск.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2024, Каунас. Произвольная программа. Спортивные пары.

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия) — 1-е место в короткой программе.

Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия) — 2-е место в короткой программе.

Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (Италия) — 3-е место в короткой программе.

Напомним, российские фигуристы пропускают сезон-2023/2024 чемпионата Европы по решению Международного союза конькобежцев (ISU), которые таким образом отреагировали на ситуацию на Украине.

Фигурное катание. ЧЕ-2024. Каунас, Литва
Спортивные пары. Произвольная программа
11 января 2024, четверг. 20:00 МСК
Не началось

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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