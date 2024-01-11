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Гуменник, Игнатов и Ветлугин станут участниками чемпионата Санкт-Петербурга

Гуменник, Игнатов и Ветлугин станут участниками чемпионата Санкт-Петербурга
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Российские фигуристы Пётр Гуменник, Макар Игнатов и Матвей Ветлугин подтвердили своё участие в чемпионате Санкт-Петербурга. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

«На данный момент участие в турнире подтвердили Пётр Гуменник, Анна Фролова, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Матвей Ветлугин, Ксения Гущина, Семён Соловьёв и ещё ряд спортсменов», — сообщили в пресс-службе.

Чемпионат пройдёт с 27 по 28 января и будет посвящён 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он включает в себя соревнования в одиночном, парном катании и танцах на льду по программе мастеров спорта.

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