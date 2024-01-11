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Луна Хендрикс одержала победу в короткой программе на ЧЕ — 2024. Губанова — третья

Сегодня, 11 января, в Каунасе (Литва) женщины выступили в короткой программе в рамках чемпионата Европы — 2024 по фигурному катанию. Первое место заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс. Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова, до 2021 года представлявшая Россию, заняла третье место.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2024, Каунас. Короткая программа. Женщины.

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 74,66

2. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 69,70

3. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,96

4. Ливия Кайзер (Швейцария) – 66,31

5. Ольга Микутина (Австрия) – 63,71

6. Лорин Шильд (Франция) – 63,27

7. Нелла Пелконен (Финляндия) – 62,60

8. Кимми Репонд (Швейцария) – 60,34

9. Сарина Йоос (Италия) – 59,82

10. Юлия Саутер (Румыния) – 58,59

Напомним, российские фигуристы пропускают сезон-2023/2024 чемпионата Европы по решению Международного союза конькобежцев (ISU), которые таким образом отреагировали на ситуацию на Украине.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.