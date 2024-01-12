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Итальянская пара стала первой в ритм-танце ЧЕ-2024. Дэвис и Смолкин идут седьмыми

Завершился ритм-танец в танцах на льду в рамках чемпионата Европы-2024 в Каунасе (Литва). Наивысшие оценки судей получила пара фигуристов из Италии — Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри — 86.80 баллов.

Вторыми стали Лила Фир и Льюис Гибсон, представляющие Великобританию с результатом 85.20. Замыкает тройку лидеров пара из Франции — Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо — 78.47.

Отметим, что разница между баллами первого и второго места — 1,6. Уже завтра,13 января, пары покажут произвольный танец. Итоговый результат может измениться в неожиданную сторону.

Напомним, что фигуристка Евгения Лопарева родилась в Москве и каталась с Алексеем Карпушовым, однако сменила гражданство и теперь выступает за цвета сборной Франции.

Пара, в которой выступает дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис с партнёром Глебом Смолкиным заняла седьмую строчку — 76.33 балла.