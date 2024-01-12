«Я могу набрать еще больше». Рештенко — о прокате на ЧЕ-2024 после травмы

На момент написания новости идёт произвольная программа среди мужчин в рамках чемпионата Европы-2024 в Каунасе (Литва). Георгий Рештенко из Чехии, завершивший выступление с результатом 226.67 баллов, рассказал о состоянии здоровья после проката произвольной программы.

«Как же я рад так кататься на моём первом „настоящем“ чемпионате Европы. У меня немного горькое чувство из-за падения на лутце, который обычно является для меня безопасным элементом. Но вернуться с таким результатом после травмы и других проблем, которые у меня были, чувствую себя прекрасно.

Это показывает, что во мне есть еще больше, и я могу набрать еще больше. Надеюсь, этого сейчас будет достаточно для топ-10, в котором я буду вторым" — приводит слова Рештенко Golden Skate.

Напомним, что на момент написания новости чешский фигурист занимает второе место в произвольной программе.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.