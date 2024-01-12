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Ученик Тутберидзе Эгадзе пошёл на 3 четверных в произвольной программе. Видео

Ученик Тутберидзе Эгадзе пошёл на 3 четверных в произвольной программе. Видео
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Сегодня,12 января, в рамках чемпионата Европы-2024 по фигурному катанию, который проходит Каунасе (Литва), состоялась мужская произвольная программа. Ника Эгадзе из Грузии на момент написания новости занимает третью строчку статистики проката с результатом 233.16 балла.

Его обогнали представитель Латвии Денис Васильев, у него 237.42 и итальянец Маттео Риццо — 250.87.

Напомним, что в короткой программе ученик Этери Тутберидзе стал лишь 10-м. В произвольной включил в выступление три четверных прыжка.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором произвольной программы Ника Эгадзе в рамках чемпионата Европы-2024 по фигурному катанию.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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