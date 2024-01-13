«Сделал это, чтобы продвинуть наш спорт». Сяо Хим Фа — об исполнении сальто

Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию из Франции Адам Сяо Хим Фа заявил, что он не посчитал прыжок, исполненный им в произвольной программе, рискованным.

«Конечно, в произвольной программе требуется больше энергии, чем в показательных, но я чувствовал себя хорошо, у меня были силы, чтобы сделать это, и мне хотелось исполнить это перед публикой. Я сделал это, чтобы продвинуть наш спорт. Это менее опасно, чем кажется», — приводит слова Сяо Хим Фа Golden Skate.

Напомним, что французский фигурист стал двукратным чемпионом Европы, однако во время проката он совершил сальто, запрещенное для произвольной программы и получил штраф.

Элемент запрещен в связи с его сложностью, ведь спортсмену во время произвольной программы необходимо больше сил и есть риск, что организм не выдержит дополнительной нагрузки.