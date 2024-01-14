«Мы воспримем это как опыт». Смолкин — о выступлении на ЧЕ-2024

Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали восьмыми в борьбе за чемпионство Европы в Каунасе (Литва). В сумме за два выступления они набрали 189.46 баллов. Сам Смолкин сказал, что они готовы совершенствоваться дальше.

«В нашем сегодняшнем выступлении было несколько хороших, но и шатких моментов. Мы хотим совершенствоваться и знаем, что можем добиться большего. Однако это был всего лишь наш второй чемпионат Европы и самая большая аудитория, перед которой мы когда-либо выступали. Мы воспримем это как опыт» — приводит слова Смолкина Golden Skate.

Напомним, что оба фигуриста выступают за Грузию с 2023 года. Ранее они выступали за Россию и были победителями ежегодного международного турнира «Кубок Варшавы» (Warsaw Cup).