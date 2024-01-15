Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Эстонский фигурист Селевко: наша цель с братом – вместе поехать на Олимпийские игры

Эстонский фигурист Селевко: наша цель с братом – вместе поехать на Олимпийские игры
Аудио-версия:
Комментарии

Эстонский фигурист Александр Селевко рассказал о планах на ближайший сезон. Спортсмен заявил, что хочет попасть в десятку на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Монреале (Канада) с 18 по 24 марта 2024 года

«Какие планы на сезон? Хотелось бы на предстоящем чемпионате мира попасть в десятку, и чтобы в следующем году при отборе на Олимпийские игры мы получили 2 места. Наша цель с братом – поехать на Олимпийские игры вместе. Это наша следующая задача», — приводит слова Селевко Olympics.

Отметим, на чемпионате Европы-2024 по фигурному катанию Александр Селевко принёс Эстонии первую в истории страны медаль первенства континента. Он завоевал серебряную награду.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Видео
Видео новой показательной программы Пападакис и Сизерона на ЧЕ-2024
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android