«Сначала удивилась и даже рассмеялась». Тутберидзе — о роли ведущей «Больших девочек»

Российский тренер по фигурному катанию, занимающаяся фигуристами одиночного и парного катания, Этери Тутберидзе стала новой ведущей передачи «Большие девочки» на телеканале «Пятница». Сама Тутберидзе рассказала, что не сразу согласилась на эту роль.

«Конечно, я знала, что такое «Пятница», как их можно не знать. Но когда мне это предложили, я, честно говоря, сначала удивилась и даже рассмеялась. Меня позабавило, что позвали именно меня.

Я рассказала об этом Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову, а они вдруг начали наперебой меня уговаривать: «Соглашайтесь, это же очень прикольно». Даниил вообще взял меня в настоящую осаду: «Если вы откажетесь, будет очень обидно».

Мне до сих пор кажется, что кто-нибудь другой справился бы с этой ролью лучше. Я неуютно чувствую себя в центре внимания», — приводит слова Тутберидзе Sports.ru.

Отметим, что Тутберидзе не раз упоминала, что она некомфортно чувствует себя перед камерой, с чем связаны её редкие интервью.