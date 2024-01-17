Боброва — о «Лебедином озере» Дэвис и Смолкина: балета там нет

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказались о «Лебедином озере» в исполнении фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

«Лебединое озеро» не нравится ни по костюмам — по его (Глеба Смолкина — примечание «Чемпионата») костюму вообще не нравится — ни вообще ни по мысли, ни по идее. Ну, не нравится», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Я могу себе объяснить это только тем, что, лично мне не хватает. Если ты берёшь классику, особенно балета, ты мог бы поставить «Лебединое озеро» современное, какую-то интерпретацию. Но видно, ребята не уходят в эту современность. Но и балета там тоже нет. Дотянутых классических линий, каких-то проездов. Мы обсуждали в этом сезоне, что, если взять «Лебединое озеро», я сразу начинаю вспоминать Лену с Никитой (Ильиных/Кацалапов — примечание «Чемпионата»): вот там был балет. Там уже сквозил он, были дотянутые линии, определённые позы. Было видно, что ребята готовились к постановке «Лебединого озера». А здесь…" — добавила Боброва.