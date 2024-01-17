Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Боброва и Журанков обсудили победу Адама Сяо Хим Фа на чемпионате Европы

Боброва и Журанков обсудили победу Адама Сяо Хим Фа на чемпионате Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказались о выступлении представителя Франции Адама Сяо Хим Фа на чемпионате Европы по фигурному катанию — 2024.

«Два человека на пьедестале почёта с одним четверным прыжком: Селевко — четверной тулуп, Риццо — четверной тулуп. Никакой суперсложности. Поэтому Адам Сяо Хим Фа мог дважды ошибиться, прыгнуть сальто, что он и сделал, и стать первым», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«В любом случае поздравляем Адама — двукратного чемпиона Европы! Он выходил на таком расслабоне, что у него даже программы так не звенели. Но с другой стороны, нужно ли было ему сейчас выдавать какие-то шедевральные прокаты, разрывая на себе рубашку, учитывая, что впереди чемпионат мира, где он будет одним из фаворитов? Здесь две стороны медали», — добавила Боброва.

Материалы по теме
Эксклюзив
Боброва – о 4-м месте Павловой и Святченко: не нужна пара, которую тренируют россияне
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android