Туктамышева: Мишин умеет оказывать на меня влияние, но ситуацию с паузой в карьере принял

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о реакции тренера Алексея Мишина на её решение взять паузу в профессиональной карьере. Спортсменка отметила, что специалист не стал переубеждать её после объявления решения.

«Ох, у меня такая память, что я уже забыла конкретную фразу (улыбается). Тренер меня поддержал, хоть я и видела в его глазах капельку грусти. Он пытался меня мотивировать, но настаивать не стал. Это было трудно сделать: я ведь в тот момент должна была сама расставить приоритеты.

Алексей Николаевич умеет оказывать на меня сильное влияние, когда хочет. Но эту ситуацию он принял. Попросил лишь, чтобы я иногда появлялась на катке и помогала ему в тренерстве. А этому я только рада, ибо начинать первые шаги в ремесле рядом с величайшим человеком — одно удовольствие. Я работаю со всеми учениками группы, помогаю ребятам накатывать программы», — приводит слова Туктамышевой «Матч ТВ».

Напомним, ранее Елизавета Туктамышева объявила, что не будет выступать на соревнованиях в сезоне-2023/2024. Спортсменка сообщила, что имеет проблемы с мотивацией. Ранее Туктамышева появилась в предварительном списке участников чемпионата России по прыжкам, который пройдёт с 19 по 21 января.