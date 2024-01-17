Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Летаю». Роман Костомаров показал, как занимается экстремальным видом спорта

«Летаю». Роман Костомаров показал, как занимается экстремальным видом спорта
Комментарии

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях видео, на котором занимается экстремальным видом спорта – гидрофлайтом.

«Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю… Хоть и невысоко», — подписал видео Костомаров, добавив эмодзи «железный бицепс».

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. Костомаров даже принимает участие в ледовых шоу.

Материалы по теме
Уколол соперников и зачитал рэп. Почему именно Галлямов растрясёт болото на прыжковом?
Уколол соперников и зачитал рэп. Почему именно Галлямов растрясёт болото на прыжковом?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android