«Летаю». Роман Костомаров показал, как занимается экстремальным видом спорта

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях видео, на котором занимается экстремальным видом спорта – гидрофлайтом.

«Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю… Хоть и невысоко», — подписал видео Костомаров, добавив эмодзи «железный бицепс».

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. Костомаров даже принимает участие в ледовых шоу.