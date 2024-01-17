Уколол соперников и зачитал рэп. Почему именно Галлямов растрясёт болото на прыжковом?

В последнее время внимание к фигурному катанию стало падать, и дело не только в некотором спаде почти во всех видах. Ярких говорящих героев стало гораздо меньше. И, казалось бы, это не проблема фигуристов, которые исправно выполняют свою работу на льду и бьются за медали. Тем не менее один из них отважился встряхнуть болельщиков — Александр Галлямов внезапно стал чуть ли не самым обсуждаемым персонажем нашего вида спорта.

Выдающийся парник раскрыл в себе талант шоумена и мгновенно захватил медиаполе. Не боясь гнева фанатов, он примерил на себя образ бэдбоя и выдал несколько мощных панчей о качестве европейского парного катания, о соперничестве с Бойковой и Козловским, а затем зачитал рэп прямо на победной пресс-конференции.

Что творит этот парень?

Новые увлечения Галлямова — футбольная Медиалига и рэп

В жизни чемпиона мира и Европы, бронзового призёра Олимпиады Александра Галлямова есть не только фигурное катание. Ученик Тамары Москвиной никогда не скрывал, что питает тёплые чувства к футболу: и поговорить о любимых спортсменах, и покатать мяч по полю он никогда не прочь. Вот только показательного номера про футбол и игры с мячом на коньках Саше определённо было мало — Галлямов решил войти в команду Медиалиги и дебютировал в новом качестве.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов на турнире шоу-программ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Играя за сборную «Чисто Питер», фигурист окунулся в мир медиавойн, где, по его же словам, творится «полный трэш». Атаки на соперников случаются не только на поле, но и в социальных сетях, но Галлямову это пришлось по душе. Саша признался, что это не только весело, но и привлекает к спорту больше внимания, поднимает просмотры — то, чего фигурному катанию в нынешнем состоянии явно не хватает.

Видимо, поэтому Галлямов решил примерить на себя роль главного возмутителя спокойствия — шоумена, который развлекает болельщиков остроумным юмором и действиями «на грани фола».

Саша не стал никого щадить и сразу зашёл с козырей, объявив, что начнёт карьеру рэпера. Конечно, по большому счёту это была шутка, но и доля правды в ней была. После победы на чемпионате России фигурист не сдержался и зачитал рэп собственного авторства.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Шутки об оценках чемпионов Европы и мем для соперников

Оригинальный ход спортсмена мгновенно повысил его популярность. В медиапространстве Галлямов стал одним из главных героев с неоднозначной репутацией. Не всем понравилась прямолинейность молодого человека, который, похоже, совсем не знает авторитетов. В своём телеграм-канале Саша делится не только внутренней кухней фигурного катания, но личными замечаниями относительно крупных событий. Так вот, после чемпионата Европы атлет не сдержался и жёстко проехался по победителям в парном катании, опубликовав мем, где высмеивались оценки Лукреции Беккари и Маттео Гуаризе.

«Прочитал с утра анекдот, но ничего не понял. 199,19. Что бы это значило?» — написал фигурист, явно намекая, что уровень парного катания за рубежом невероятно низок. Для сравнения: на чемпионате России Галлямов и его партнёрша Анастасия Мишина получили 244,85 балла, а их принципиальные соперники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 236,32. Даже с учётом бонусов от лояльных судей на домашнем турнире разница огромная.

Однако не только иностранным коллегам прилетело от Саши. Уже упомянутые конкуренты также стали объектом для шутки. Сразу после выступления Бойковой и Козловского в короткой программе в Челябинске Галлямов выпустил пост с забавной гифкой, которую можно описать всего одной фразой: «Вот это поворот!» И хотя ничего оскорбительного в этом не было, поклонники Саши и Димы не оценили действий соперника, вероятно, полагая, что тот насмехался над ними, так как их пара проиграла Мишиной и Галлямову.

Галлямов даст бой Козловскому в качестве капитана на прыжковом турнире

Безобидная шутка стала причиной бесконечных споров. Одни утверждали, что Галлямов намеренно пытался задеть конкурентов; другие – что это было невозможно, так как в момент публикации Саша находился на льду. Сами же спортсмены сохраняли спокойствие: Бойкова и Козловский признались, что даже не заметили поста, а вот виновник споров решил раззадорить публику и отвечал мемами. Причины на то у него были:

«Если болельщиков это привлекает, вызывает интерес у публики — почему бы и нет. Но, опять же, всё нужно делать в рамках разумного поведения. Ни в коем случае нельзя никого задевать. Я не такой человек, который будет делать что угодно, лишь бы получить просмотры и лайки. Должно быть уважение, оно превыше всего. Хочу сразу обратиться к героям моих постов: если кого-то задел, пишите в комментариях. Рассмотрим каждый случайно отдельно и в случае чего будем разговаривать», — сказал Галлямов в интервью «Матч ТВ».

Несмотря на отсутствие плохих намерений, Саша явно решил взять на себя роль бэдбоя. В преддверии Кубка Первого канала это отличное решение, ведь на этом развлекательном турнире произойдёт долгожданная дуэль между Галлямовым и Дмитрием Козловским. Именно они станут капитанами команд. У их противостояния, как и предыдущих капитанов Евгении Медведевой и Алины Загитовой, есть своя предыстория, и в медиаплане это прекрасно.

Сам фигурист уже предвкушает это зрелище:

«Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились, потом съезжались каждый день коньком и скоро стали неразлучны. Так люди (первый каюсь я) от делать нечего друзья», — сказал Галлямов ТАСС.

С таким открытым и смелым капитаном на чемпионате России по прыжкам зрителям точно не будет скучно.