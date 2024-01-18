Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гончаренко: ждала коронный тулуп Валиевой на чемпионате России по прыжкам

Гончаренко: ждала коронный тулуп Валиевой на чемпионате России по прыжкам
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на новость о снятии олимпийской чемпионки 2022 года в командном первенстве, чемпионки Европы в женском катании Камилы Валиевой с прыжкового чемпионата России — 2024, который пройдёт в Москве с 19 по 21 января.

«Конечно, обидно, что Камилы не будет на чемпионате. Я думаю, что большое количество зрителей ждали именно её. Я сама ждала её коронный тулуп, потому что на последних стартах он ей не удавался. Я думала, что она на этом сможет, скажем так, реабилитироваться в глазах болельщиков. Не знаю, конечно, что у неё случилось. Очень грустно, но мы все живые люди, поэтому пожелаем ей здоровья.

Будут ещё другие старты, где мы сможем её увидеть. Да, жалко, но у нас много ещё хороших интересных спортсменов и участников, будем оптимистами. Поэтому, ещё раз, Камиле здоровья, и будем ждать соревнований», — сказала Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Несолёных.

Материалы по теме
ЧР по прыжкам лишился главной звезды! Валиева пропускает последний старт до решения суда
ЧР по прыжкам лишился главной звезды! Валиева пропускает последний старт до решения суда
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android