Гончаренко: ждала коронный тулуп Валиевой на чемпионате России по прыжкам

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на новость о снятии олимпийской чемпионки 2022 года в командном первенстве, чемпионки Европы в женском катании Камилы Валиевой с прыжкового чемпионата России — 2024, который пройдёт в Москве с 19 по 21 января.

«Конечно, обидно, что Камилы не будет на чемпионате. Я думаю, что большое количество зрителей ждали именно её. Я сама ждала её коронный тулуп, потому что на последних стартах он ей не удавался. Я думала, что она на этом сможет, скажем так, реабилитироваться в глазах болельщиков. Не знаю, конечно, что у неё случилось. Очень грустно, но мы все живые люди, поэтому пожелаем ей здоровья.

Будут ещё другие старты, где мы сможем её увидеть. Да, жалко, но у нас много ещё хороших интересных спортсменов и участников, будем оптимистами. Поэтому, ещё раз, Камиле здоровья, и будем ждать соревнований», — сказала Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Несолёных.