Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат России по прыжкам
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: ошибка на выбросе, помешавшая Мишиной и Галлямову выйти в финал

Видео: ошибка на выбросе, помешавшая Мишиной и Галлямову выйти в финал
Комментарии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном фигурном катании, выбыли на стадии полуфинала на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Москве. За свой прокат они получили от судей 22,93 балла.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов начали свою попытку с секвенции из тройного сальхова и дупеля, подкрутка как всегда на высоте, а вот на выбросе слегка чиркнула Настя по льду ногой.

Победителями чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве на «ЦСКА-Арене», стали Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

Материалы по теме
Елизавета Осокина и Артём Грицаенко выиграли чемпионат России по прыжкам
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android