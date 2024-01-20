Видео: ошибка на выбросе, помешавшая Мишиной и Галлямову выйти в финал

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном фигурном катании, выбыли на стадии полуфинала на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Москве. За свой прокат они получили от судей 22,93 балла.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов начали свою попытку с секвенции из тройного сальхова и дупеля, подкрутка как всегда на высоте, а вот на выбросе слегка чиркнула Настя по льду ногой.

Победителями чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве на «ЦСКА-Арене», стали Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.