Мишина — после бронзы на прыжковом чемпионате России: не казалось, что это соревнования

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, высказался о концепции чемпионата России по прыжкам после завоевания на нём бронзы.

«Правила турнира очень отличаются от наших обычных соревнований. Каждая ошибка дорого стоит, туры не суммируются, поэтому исправить ситуацию не получается. Ошибки сразу вылезают, сразу их видно по баллам, поэтому происходят вылеты.

Для меня ощущения соревнований не было, очень похоже на тренировочный процесс. Мы часто делаем связки, тренируем их постоянно, для нас это не было чем-то необычным. Не казалось, что это соревнования.

Обидно ли, что такой маленький отрыв в полуфинале? Ну, что поделать. Всё равно отрыв, сегодня мы третьи. Ничего страшного», — передают слова Мишиной корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.