Галлямов — о выборе музыки для турнира: было бы круто, если бы мы сами выбирали музыку

Олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, высказался по поводу выбора музыки для турнира.

«Многие обсуждали звуки после исполнения элементов. Сегодня убрали грустный тромбон. Когда мы вчера исполняли элементы, то не слышали эти звуки. То есть когда кто-то [другой] исполняет, это заметно, а когда сами, то мы, честно говоря, не обращаем внимания. Даже когда фоном звучит музыка — я не знаю, какая. Было бы круто, если бы мы сами выбирали музыку. Я бы точно составил плейлист (улыбается)», — передают слова спортсмена корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

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