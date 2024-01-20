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«Его ещё попилить надо». Грицаенко – на вопрос о миллионе за победу на ЧР по прыжкам

«Его ещё попилить надо». Грицаенко – на вопрос о миллионе за победу на ЧР по прыжкам
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Российский фигурист Артём Грицаенко, выступающий в парном катании с Елизаветой Осокиной, ответил, на что собирается потратить миллион призовыми за победу на чемпионате России – 2024 по прыжкам, который проходит в Москве.

«На что потратим миллион? Его ещё попилить надо (смеётся). Сначала попилим, потом решим. Воспринимаем ли это как серьёзный турнир? Мы не знаем. По крайней мере я не понимаю. Я до сих пор ещё после полуфинала не очухался, а мы сидим на пресс-конференции и обсуждаем миллионы (улыбается)», — передают слова Грицаенко корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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