Козловский — о прыжковом турнире: он заслуживает, чтобы его смотрели всё больше зрителей

Чемпион Европы 2020 года российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился впечатлениями от участия в парном турнире на чемпионате России по прыжкам.

«Мне понравилось. Я особенно получал удовольствие, когда Саша исполняла четверной выброс. Я могу сказать, что Саша большая молодец, я думаю, что если б не её желание, не её стремление к покорению новых четверных высот, я бы вряд ли был бы тем человеком, который принуждал бы свою партнершу к таким действиям. Нет, правда, здесь Саша большая молодец, когда она по окончанию турнира сказала: «Дима, поехали делать на публику четверной выброс», я уже смирился и просто сопровождал её в её приключении под названием выезд на четверной сальхов. У нас еще завтра продолжается этот сериал.

Вообще в принципе этот турнир уникальный в своем роде. И по накалу, и по неожиданным каким-то поворотам, мне кажется, что он заслуживает, чтобы его смотрели всё больше зрителей. Вы спрашивали про звуки, когда таймер начинал тикать — это единственное, что отвлекало. Мы как раз заходили на четверной выброс, я сказал: «Саш, отключись от времени», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.