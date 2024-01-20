Арсений Федотов выиграл чемпионат России по прыжкам — 2024

Российский фигурист Арсений Федотов, ученик Этери Тутберидзе, выиграл чемпионат России по прыжкам — 2024. В финале спортсмен исполнил комбо из квад-лутца, тройного тулупа и трёх двойных акселей, затем прыгнул четверной лутц и тройной тулуп в связке, а в конце выступления исполнил четверные флип и лутц. От судей Федотов получил 71,75 балла.

Вторым на турнире стал Иван Попов: он мог приземлить квад-сальхов, тройной тулуп и три двойных акселя, исполнил связку четверной и тройной тулуп и прыгнул четверной сальхов. Спортсмен ошибся на квадр-тулупе, однако смог его исправить. В итоге Попов набрал 66,61 балла.

Замкнул тройку сильнейших Лев Лазарев, который начал с квад-лутца, тройного тулупа, двух двойных акселей и тройного тулупа, однако упал с четверного лутца и тройного тулупа. В конце спортсмен приземлил связку из четверного и тройного тулупов. Но сольный прыжок он исполнить не успел, за что получил оценку без одного элемента — 52,25 балла.

Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам — 2024

Итоговый протокол. Мужчины

1. Арсений Федотов — 71,75.

2. Иван Попов — 66,61.

3. Лев Лазарев — 52,25.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.