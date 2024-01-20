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Трусова отреагировала на каскад Базылюк из двух четверных прыжков

Трусова отреагировала на каскад Базылюк из двух четверных прыжков
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Фото: Социальные сети Александры Трусовой

Серебряный призёр Олимпийских игр-2022 по фигурному катанию Александра Трусова отреагировала на сложный каскад из двух четверных прыжков в исполнении 12-летней Маргариты Базылюк, которая сегодня стала чемпионкой России по прыжкам, набрав 70,29 баллов за программу.

«Поздравляю! Ты большая молодец» — написала Трусова в своих социальных сетях.

Напомним, что сама Александра Трусова стала первой, кому удалось на взрослых соревнованиях исполнить четверные флип, тулуп и лутц. Сделав это, она попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Обе фигуристки тренировались у Этери Тутберидзе. Под ее руководством Трусова выступила на Олимпийских играх, завоевав серебро. Позже фигуристка перешла к Светлане Соколовской.

Юная Базылюк и сейчас занимается в группе Тутберидзе.

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