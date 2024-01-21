Гимнаст Никита Нагорный: есть ли у меня любимчики в фигурном катании? Нет! Не скажу!

Олимпийский чемпион 2021 года, серебряный призёр Олимпийских игр — 2016, трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы российский гимнаст Никита Нагорный рассказал о своём интересе к фигурному катанию.

«Конечно, слежу за фигурным катанием, очень много слежу, всегда интересно, как развиваются другие виды спорта. Большая честь — присутствовать на турнире, который стал больше как шоу-программа, но при этом привлекает большое количество людей, зрителей. Мне как спортсмену очень интересно, когда можно разделить спорт на интересные моменты и провести чемпионат по прыжкам. Это очень интересно, мне кажется.

Есть ли у меня любимчики в фигурном катании? Нет! Не скажу!» — сказал Нагорный в эфире Первого канала.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.