Александр Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции

Олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, зачитал рэп на пресс-конференции.

В своём творческом произведении Галлямов поблагодарил всех участников и организаторов чемпионата России – 2024 по прыжкам. Спортсмен заявил, что мероприятие получилось «эпичным» и выразил благодарность капитану команды соперников — Дмитрию Козловскому.

Напомним, сегодня, 21 января, завершился чемпионат России – 2024 по прыжкам, который прошёл в Москве. Команда чемпиона Европы – 2020 в парном катании Дмитрия Козловского стала победительницей соревнований. Они одолели коллектив бронзового призёра Олимпиады-2020, чемпиона мира и Европы Александра Галлямова.